РФ сбросила 28 бомб на Донецкую область: есть жертвы и более сотни поврежденных домов

В результате обстрелов, которые российские войска совершили по Донецкой области, погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения. В результате атак было повреждено 174 гражданских объекта, из которых 119 - жилые дома. Полиция зафиксировала военные преступления со стороны оккупантов.

В частности, в Лимане российский дрон убил двух мирных жителей, которые ехали на велосипедах.

Фото: Национальная полиция Украины

В Мирнограде оккупанты сбросили бомбу "ФАБ-250" и обстреляли артиллерией, в результате чего погибла женщина. В Северске от бомбового обстрела погиб один гражданский человек.

Кроме того, по Константиновке российские войска совершили 22 удара, из которых 19 были бомбовыми. Два человека получили ранения. Также травмированы жители Покровска, Ставков и Молочарки.

Правоохранители продолжают документировать последствия военных преступлений оккупантов.