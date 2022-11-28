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РФ скасувала зустріч з США щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь

Фото: РФ скасувала зустріч з США щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

США та Росія планували обговорити наступальні озброєння. Росія в односторонньому порядку скасувала зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що засідання двосторонньої консультативної комісії з Договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) між Росією та США мало відбутися 29 листопада - 6 грудня у Каїрі.

Однак, російська сторона поінформувала США про те, що Росія в односторонньому порядку відклала зустріч і заявила, що запропонує нові дати.

На засіданні в Каїрі планувалося обговорити розбіжності між РФ та США з приводу ДСНО, насамперед питання щодо відновлення інспекцій на місцях.

Представник Державного департаменту США заявив, що США готові перенести зустріч на якомога ближчий термін, оскільки "відновлення інспекцій є пріоритетом для підтримки договору як інструменту стабільності".

Російська сторона не називала причину перенесення двосторонніх консультацій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Сполучені Штати і Росія можуть відновити переговори про проведення інспекцій в рамках договору про скорочення наступального озброєння (ДСНО).

Раніше в Кремлі заявили, що не розглядають можливість продовження договору між Росією і США про подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь (ДСНВ).

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