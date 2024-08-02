У РФ скаржаться на удар дронів по Курську і сильні вибухи

Місцева влада у ніч проти 2 серпня спочатку заявляла про загрозу ракетних ударів, потім близько 02:00 розповіла про відбій, а ще пізніше з'явилося повідомлення про небезпеку атаки БПЛА у Курській області.

Також російський чиновник заявив про приведення у готовність ППО для відбиття повітряної атаки.

Додамо, що в курських пабліках ширяться повідомлення про звуки вибухів у різних районах облцентру протягом ночі. Зазначалося, що вони були "потужні".

Також в мережі писали про нібито збиття безпілотників над Курськом, публікували кадри із вибухами, спалахами в небі, заявляли про начебто збиття повітряних цілей, зокрема вказувалися БПЛА, в районі міста та в області.

При цьому наразі немає даних щодо можливих наслідків повітряного удару, пошкодження об'єктів чи постраждалих.

Атаки БПЛА у Курській області

Нагадаємо, у Курській області в РФ доволі часто скаржаться на повітряні атаки із застосуванням безпілотників. Внаслідок таких "нальотів" у регіоні відбуваються вибухи та пожежі на різних об'єктах в області.

Раніше повідомлялося, що 31 липня стало відомо, що після атаки БПЛА в Курському районі РФ виникла пожежа на одному з об'єктів. У Генштабі ЗСУ згодом заявили, що тоді українські військові завдали удару по складу зберігання озброєння і військової техніки РФ під Курськом.

Також перед тим ми писали, що у ніч проти 28 липня в Курській області прогриміли вибухи через атаку дронів, і спалахнула нафтобаза в селі Польова.

Пізніше в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що Сили оборони України провели успішну операцію у Курській області в РФ - вдалося атакувати нафтобазу, вибухи лунали й у районі підстанції.