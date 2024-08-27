РФ шукає українських дітей, яких не віддали навчатись в російські школи, - ЦНС

За даними інформаційного ресурсу, представники окупаційних адміністрацій у супроводі військових об'їздили села на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Під час рейдів вони шукали родини, чиї діти не пішли вчитися до захоплених шкіл. Коли такі сім'ї виявляли, з батьками проводили "профілактичні бесіди".

Зокрема, окупанти погрожували позбавленням батьківських прав. Крім того, ворог перевіряв телефони на наявність додатка й навчання в українській школі. Окремо розмову з батьками дітей проводили співробітники ФСБ.

"Центр національного спротиву закликає повідомляти про тих, хто чинить тиск на батьків й спонукає дітей до "навчання" в осередках російської пропаганди", - додали в ЦНС.