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РФ ищет украинских детей, которых не отдали учиться в российские школы, - ЦНС

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Враг на временно оккупированных территориях Украины ищет детей, которых родители не отдали учиться в российские школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, представители оккупационных администраций в сопровождении военных объездили села на временно оккупированных территоиях юга Украины.

Во время рейдов они искали семьи, чьи дети не пошли учиться в захваченные школы. Когда такие семьи находили, с родителями проводили "профилактические беседы".

В частности, оккупанты угрожали лишением родительских прав. Кроме того, враг проверял телефоны на наличие приложения и обучения в украинской школе. Отдельно разговор с родителями детей проводили сотрудники ФСБ.

"Центр национального сопротивления призывает сообщать о тех, кто оказывает давление на родителей и побуждает детей к "учебе" в очагах российской пропаганды", - добавили в ЦНС.

Напомним, что в оккупированной Луганской области россияне создали новое школьное движение, чтобы осуществлять контроль над украинскими детьми. Так, с 1 сентября во всех классах будет сформирован "отряд первых", который подчиняется кремлевскому "движению первых". По информации ЦНС, вступление в отряд добровольно-принудительное.

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