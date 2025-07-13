РФ шукає нові способи мобілізації: поліція пропонує затриманим "альтернативу"

Центр протидії дезінформації повідомляє, що в Росії поліція стала новим інструментом прихованої мобілізації.

Через брак бажаючих іти на війну та дедалі меншу ефективність фінансової мотивації, у країні запроваджують тиск і шантаж.

Так, з 2023 року російські поліцейські у різних регіонах РФ пропонують затриманим "альтернативу" в’язниці - підписання контракту з Міністерством оборони для участі у війні проти України.

За кожного "вербованого" поліцейські отримують премії в розмірі від 10 до 100 тисяч рублів (130-1300 доларів), залежно від регіону.

Російська армія зазнає постійних втрат на фронті, поповнити які дедалі важче. Загальна мобілізація - непопулярна серед населення.

Тому Кремль продовжує використовувати інструменти прихованої мобілізації: через поліцію, культурні установи, держзакупівлі та інші "цивільні" механізми.