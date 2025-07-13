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РФ ищет новые способы мобилизации: полиция предлагает задержанным "альтернативу"

Фото: Кремль активизирует скрытую мобилизацию через полицию и госзакупки (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Из-за нехватки добровольцев для войны против Украины российские власти прибегают к новым схемам. Полицейским платят премии за принуждение задержанных к подписанию контрактов с Минобороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Центр противодействия дезинформации сообщает, что в России полиция стала новым инструментом скрытой мобилизации.

Из-за нехватки желающих идти на войну и все меньшей эффективности финансовой мотивации, в стране вводят давление и шантаж.

Так, с 2023 года российские полицейские в разных регионах РФ предлагают задержанным "альтернативу" тюрьмы - подписание контракта с Министерством обороны для участия в войне против Украины.

За каждого "вербованного" полицейские получают премии в размере от 10 до 100 тысяч рублей (130-1300 долларов), в зависимости от региона.

Российская армия несет постоянные потери на фронте, пополнить которые все труднее. Всеобщая мобилизация - непопулярна среди населения.

Поэтому Кремль продолжает использовать инструменты скрытой мобилизации: через полицию, культурные учреждения, госзакупки и другие "гражданские" механизмы.

Мобилизация заключенных в России

Вербовка заключенных в России стала обычной практикой во время войны против Украины. Начиная с середины 2022 года, российские власти при содействии частных военных компаний, в частности ЧВК "Вагнер", привлекали заключенных к боевым действиям, обещая им амнистию, денежные выплаты и другие привилегии.

Эта инициатива вызвала осуждение со стороны правозащитников, которые отмечали нарушение прав человека и отсутствие прозрачности в отношении условий для заключенных. Многие из них погибали из-за недостаточной подготовки, а обещанные выгоды часто оставались лишь на словах.

Также мы писали, что Россия также планирует сформировать штурмовые подразделения из осужденных, больных гепатитом "В" и "С".

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Мобилизация в России