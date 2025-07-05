РФ штурмує Покровський напрямок: ЗСУ стримують ворога біля десятків населених пунктів

Що відбувається

На Покровському напрямку противник атакував у районах Русіного Яру, Степанівки, Новоекономічного, Полтавки, Володимирівки та Разіного. Також росіяни здійснили спроби прориву в бік Удачного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Новосергіївки, Горіхового та Олексіївки.

Крім того, для блокування Покровсько-Мирноградської агломерації противник штурмував українські позиції неподалік Новоекономічного, Миколаївки, Миролюбівки, Новоукраїнки, Єлизаветівки та Лисівки.

Військові зазначають, що росіяни намагаються просунутись за рахунок чисельної переваги, проте сили оборони продовжують стримувати ворога.

Новопавлівський напрямок

Ворог також намагався покращити своє тактичне положення на Новопавлівському напрямку. Атаки тривали в районі Комара, Мирного, Воскресенки, Ялти, Шевченка та Запоріжжя на Донеччині.

Українські сили вживають необхідних заходів, щоб не допустити прориву.