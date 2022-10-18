ua ru
Вт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ все ще не повідомила США про час проведення ядерних навчань

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 18 жовтня 2022 04:00
РФ все ще не повідомила США про час проведення ядерних навчань Фото: РФ все ще не повідомила США про час проведення ядерних навчань (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росія ще не повідомила Сполучені Штати про навчання своїх ядерних сил, які Вашингтон очікує від Москви найближчим часом, заявив високопоставлений військовий представник США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Росія, ймовірно, за кілька днів проведе випробувальні пуски ракет під час щорічних навчань своїх стратегічних ядерних сил "Гром", зазначає агентство.

Згідно з новим договором про СНО, Росія зобов'язана завчасно повідомляти про такі пуски ракет, заявляють представники США. Це ще попереду, сказав військовий представник США на умовах анонімності.

"Ні, ми не отримували жодних офіційних повідомлень", - сказав військовий.

Нагадаємо, що НАТО розпочала проведення щорічних ядерних навчань "Стійкий полудень" у Європі в понеділок, 17 жовтня. Вони триватимуть 13 днів.

Також стало відомо, що Росія перекинула стратегічних бомбардувальників до кордону з Норвегією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ядерна безпека
NEWS
Іран став співучасником воєнних злочинів Росії, - МЗС України
Іран став співучасником воєнних злочинів Росії, - МЗС України
DAILY
Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України