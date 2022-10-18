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РФ все еще не уведомила США о времени проведения ядерных учений

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Вашингтон, Вторник 18 октября 2022 04:00
РФ все еще не уведомила США о времени проведения ядерных учений Фото: РФ все еще не уведомила США о времени проведения ядерных учений (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия еще не уведомила Соединенные Штаты об учениях своих ядерных сил, которые Вашингтон ожидает от Москвы в ближайшее время, заявил высокопоставленный военный представитель США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Россия, вероятно, через несколько дней проведет испытательные пуски ракет в ходе ежегодных учений своих стратегических ядерных сил "Гром", отмечает агентство.

Согласно новому договору о СНВ, Россия обязана заблаговременно уведомлять о таких пусках ракет, заявляют представители США. Это еще впереди, сказал военный представитель США на условиях анонимности.

"Нет, мы не получали никаких официальных уведомлений", - сказал военный.

Напомним, что НАТО начала проведение ежегодных ядерных учений "Устойчивый полдень" в Европе в понедельник, 17 октября. Они продлятся 13 дней.

Также стало известно, что Россия перебросила стратегические бомбардировщики к границе с Норвегией.

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