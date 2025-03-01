РФ все ще не може захистити стратегічні військові об'єкти від атак, - розвідка Британії

У зведенні зазначається, що Повітряно-космічні сили Росії, незважаючи на технологічну та чисельну перевагу, так і не змогли здобути перевагу в повітрі над Україною. При цьому РФ вдалася до використання своєї авіації тактичного рівня - наприклад, літаків СУ-34 - в якості повітряної артилерії.

Україна ж успішно застосовує дрони проти військових об'єктів та інфраструктури в Росії з дедалі більшою регулярністю, включаючи численні удари по російських нафтопереробних заводах.

Британська розвідка нагадує, що у вересні 2024 року Україна завдала удару по чотирьох російських стратегічних складах боєприпасів, зокрема, у населеному пункті Торопець. Загальний тоннаж боєприпасів, знищених на цих об'єктах, є найбільшою втратою російських і північнокорейських снарядів за весь час війни.

Фото: супутникові знімки знищеного складу у Торопці (x.com/DefenceHQ)

"Такі успіхи України підкреслюють постійну нездатність Росії захистити стратегічні військові об'єкти від атак, а також вказують на виклик, з яким стикається Росія, намагаючись збалансувати захист своєї інфраструктури із захистом своїх операцій на лінії фронту", - йдеться у зведенні.