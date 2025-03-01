РФ все еще не может защитить стратегические военные объекты от атак, - разведка Британии

В сводке отмечается, что Воздушно-космические силы России, несмотря на технологическое и численное преимущество, так и не смогли получить преимущество в воздухе над Украиной. При этом РФ прибегла к использованию своей авиации тактического уровня - например, самолетов СУ-34 - в качестве воздушной артиллерии.

Украина же успешно применяет дроны против военных объектов и инфраструктуры в России со все большей регулярностью, включая многочисленные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Британская разведка напоминает, что в сентябре 2024 года Украина нанесла удар по четырем российским стратегическим складам боеприпасов, в частности, в населенном пункте Торопец. Общий тоннаж боеприпасов, уничтоженных на этих объектах, является самой большой потерей российских и северокорейских снарядов за все время войны.

Фото: спутниковые снимки уничтоженного склада в Торопце (x.com/DefenceHQ)

"Такие успехи Украины подчеркивают постоянную неспособность России защитить стратегические военные объекты от атак, а также указывают на вызов, с которым сталкивается Россия, пытаясь сбалансировать защиту своей инфраструктуры с защитой своих операций на линии фронта", - говорится в сводке.