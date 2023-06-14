РФ шантажує Туреччину й ОАЕ, щоб FATF не вводила проти неї нових санкцій, - Bloomberg

Росія нарощує лобістську кампанію, щоб уникнути нових фінансових обмежень щодо її членства у FATF. Це може занурити її економіку в ще більшу ізоляцію через війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Останніми тижнями РФ звернулася до більш ніж 12 країн, включно з Саудівською Аравією, Туреччиною, Мексикою та Об'єднаними Арабськими Еміратами, з викладенням "негативних наслідків" для торговельних зв'язків, якщо цього місяця FATF введе проти неї додаткові обмеження.

Також постраждають інвестиції та співпраця в оборонних та енергетичних проєктах. Раніше FATF зробила безпрецедентний крок, призупинивши членство Росії в лютому через її вторгнення в Україну. Представники України тепер прагнуть додати Росію до "чорного списку" або "сірого списку" держав на засіданні FATF 19-23 червня.

Що загрожує Росії

Включення до "чорного" списку поставить Росію поруч із КНДР, Іраном і М'янмою. Це зобов'яже держави-члени FATF, а також банки і компанії з обробки платежів проводити посилену комплексну перевірку і в найбільш серйозних випадках вживати контрзаходів для захисту міжнародної фінансової системи.

Ще 23 країни перебувають у "сірому списку", включно з Туреччиною, ПАР, ОАЕ та Йорданією. У звіті Міжнародного валютного фонду за 2021 рік було виявлено, що ця позначка, яка передбачає більш суворі вимоги до моніторингу, призводить до значного і статистично значущого скорочення припливу капіталу.

Як Росії шантажує інші країни

Кремль "попереджає" країни, що занесення до списку FATF ускладнить і зробить дорожчим їхнє подальше ведення бізнесу з Росією. Розрахунки, опубліковані в документах для офіційних осіб Туреччини та ОАЕ, припускають, що кожна з двох країн постраждає майже на 1% свого ВВП унаслідок втрати торгівлі та інвестицій.

Росія заявила, що Туреччина втратить доходи від російських туристів, оскільки потенційні труднощі з обробкою платежів затримують відвідувачів, а зриви контрактів на великі проєкти, як-от атомна електростанція "Аккую" або газопровід "Турецький потік", можуть призвести до мільярдних збитків.

Призупинення членства в FATF

Варто нагадати, що 24 лютого 2023 року, Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей призупинила членство Росії. Тоді ж організація визнала агресію проти України, що суперечить її принципам.

Членство Росії було призупинено безстроково. Водночас країна окупант залишилась членом глобальної мережі як активний член Євразійської групи з відмивання грошей і зберегла свої права як члена ЄАГ.

Керівника Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Російську Федерацію необхідно виключити з Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей.