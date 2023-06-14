РФ шантажирует Турцию и ОАЭ, чтобы FATF не вводила против нее новых санкций, - Bloomberg

Россия наращивает лоббистскую кампанию, чтобы избежать новых финансовых ограничений относительно ее членства в FATF. Это может погрузить ее экономику в еще большую изоляцию из-за войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В последние недели РФ обратилась к более чем 12 странам, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Мексику и Объединенные Арабские Эмираты, с изложением "негативных последствий" для торговых связей, если в этом месяце FATF введет против нее дополнительные ограничения.

Также пострадают инвестиции и сотрудничество в оборонных и энергетических проектах. Ранее FATF сделала беспрецедентный шаг, приостановив членство России в феврале из-за ее вторжения в Украину. Представители Украины теперь стремятся добавить Россию в "черный список" или "серый список" государств на заседании FATF 19-23 июня.

Что угрожает России

Включение в "черный" список поставит Россию рядом с КНДР, Ираном и Мьянмой. Это обяжет государства-члены FATF, а также банки и компании по обработке платежей проводить усиленную комплексную проверку и в наиболее серьезных случаях принимать контрмеры для защиты международной финансовой системы.

Еще 23 страны находятся в "сером списке", включая Турцию, ЮАР, ОАЭ и Иорданию. В отчете Международного валютного фонда за 2021 год было обнаружено, что эта отметка, которая предусматривает более строгие требования к мониторингу, приводит к значительному и статистически значимому сокращению притока капитала.

Как России шантажирует другие страны

Кремль "предупреждает" страны, что занесение в список FATF усложнит и сделает дороже их дальнейшее ведение бизнеса с Россией. Расчеты, опубликованные в документах для официальных лиц Турции и ОАЭ, предполагают, что каждая из двух стран пострадает почти на 1% своего ВВП в результате потери торговли и инвестиций.

Россия заявила, что Турция потеряет доходы от российских туристов, поскольку потенциальные трудности с обработкой платежей задерживают посетителей, а срывы контрактов на крупные проекты, такие как атомная электростанция "Аккую" или газопровод "Турецкий поток", могут привести к миллиардным убыткам.

Приостановление членства в FATF

Стоит напомнить, что 24 февраля 2023 года Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег приостановила членство России. Тогда организация признала агрессию против Украины, что противоречит ее принципам.

Членство России было приостановлено бессрочно. В то же время страна кафир осталась членом глобальной сети как активный член Евразийской группы по отмыванию денег и сохранила свои права как члена ЕАГ.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Российскую Федерацию необходимо исключить из Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег.