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РФ в Сєвєродонецьку підводить комунікації до будинків, в яких базуються окупанти, - мер

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Сєвєродонецьк, Четвер 16 лютого 2023 16:21
РФ в Сєвєродонецьку підводить комунікації до будинків, в яких базуються окупанти, - мер Фото: глава Сєвєродонецька Олександр Стрюк (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Сєвєродонецьку (Луганська область) підводять комунікації до будинків, в яких базується армія РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Сєвєродонецька Олександра Стрюка.

"Майже вже цінне обладнання з Сєвєродонецького об’єднання "Азот" вивезено до РФ", - йдеться у заяві.

Стрюк повідомив, що у Сєвєродонецькій громаді залишається близько однієї тисячі дітей та підлітків.

"Окупанти підводять комунікації, переважно, в будинки, де розміщується окупаційна "влада" та військові РФ", - додав глава міста.

Також в окремих мікрорайонах міста погодинно подають воду.

Нагадаємо, що окупанти збільшують угруповання військ у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області.

В окупованому Сєвєродонецьку збільшується кількість військових РФ, а рівень смертності цивільних зріс в декілька разів.

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