РФ в Сєвєродонецьку підводить комунікації до будинків, в яких базуються окупанти, - мер

В окупованому Сєвєродонецьку (Луганська область) підводять комунікації до будинків, в яких базується армія РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Сєвєродонецька Олександра Стрюка.

"Майже вже цінне обладнання з Сєвєродонецького об’єднання "Азот" вивезено до РФ", - йдеться у заяві. Стрюк повідомив, що у Сєвєродонецькій громаді залишається близько однієї тисячі дітей та підлітків. "Окупанти підводять комунікації, переважно, в будинки, де розміщується окупаційна "влада" та військові РФ", - додав глава міста. Також в окремих мікрорайонах міста погодинно подають воду.