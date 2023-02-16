РФ в Северодонецке подводит коммуникации к домам, в которых базируются оккупанты, - мэр

В оккупированном Северодонецке (Луганская область) подводят коммуникации к домам, в которых базируется армия РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Северодонецка Александра Стрюка.

"Почти уже ценное оборудование из Северодонецкого объединения "Азот" вывезено в РФ", - говорится в заявлении. Стрюк сообщил, что в Северодонецкой общине остается около тысячи детей и подростков. "Оккупанты подводят коммуникации, преимущественно, в дома, где размещается оккупационная "власть" и военные РФ", - добавил глава города. Также в отдельных микрорайонах города почасово подают воду.