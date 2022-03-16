Если РФ серьезно относится к дипломатии, то должна прекратить обстрел городов Украины, - Салливан

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. В ходе переговоров Салливан заявил, что если Россия серьезно относится к дипломатии, то должна прекратить обстрел украинских городов и поселков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

Также в ходе переговоров Салливан вновь заявил о твердом и ясном неприятии Соединенными Штатами неспровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину.

В частности, он четко изложил приверженность США продолжать навязывать издержки России, поддерживать защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укреплять восточный фланг НАТО в постоянной полной координации с союзниками и партнерами.

Салливан также предупредил Патрушева о последствиях и последствиях любого возможного решения России применить химическое или биологическое оружие в Украине.