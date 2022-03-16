RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Якщо РФ серйозно ставиться до дипломатії, то повинна припинити обстріл міст України, - Салліван

Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з секретарем Ради Безпеки Росії Миколою Патрушевим. В ході переговорів Салліван заявив, що якщо Росія серйозно ставиться до дипломатії, то повинна припинити обстріл українських міст і селищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Також в ході переговорів Салліван знову заявив про тверде і ясне неприйняття Сполученими Штатами неспровокованого і невиправданого вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, він чітко виклав прихильність США продовжувати нав'язувати витрати Росії, підтримувати захист суверенітету і територіальної цілісності України, а також зміцнювати східний фланг НАТО в постійній повній координації з союзниками і партнерами.

Салліван також попередив Патрушева про наслідки і наслідки будь-якого можливого рішення Росії застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВторгнення Росії до України