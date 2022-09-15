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РФ "сдает" ОРДЛО? В России перестали признавать паспорта жителей оккупированного Донбасса

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Донбасс, Четверг 15 сентября 2022 11:57
РФ "сдает" ОРДЛО? В России перестали признавать паспорта жителей оккупированного Донбасса Фото: паспорта жителей ОРДЛО перестали признавать в России (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия перестала признавать собственные паспорта, выданные на территории ОРДЛО, их владельцев не пропускают через границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Господствует мнение, что РФ сдает интересы "республик". Эти настроения дополнительно усилились после того, как выяснилось, что выданные на территории ОРДЛО российские паспорта не имеют юридической силы на территории РФ. По крайней мере, тем, кто пытался выехать из "ЛДНР" по такому паспорту на российской границе объясняют, что "вы никто и зовут вас никак", - говорится в сообщении.

Также, по данным ГУР, среди личного состава 14-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 74854) ВС РФ распространяется информация, что к 1 декабря должен завершиться один из этапов "спецоперации".

"После этого запланирован вывод из части оккупированных территорий Украины регулярных подразделений ВС РФ. Вроде бы, эти территории будут переданы под контроль так называемым "добровольческим батальонам". Вероятно, вроде 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов", - добавляют в разведке.

Как сообщалось, россияне забирают личные документы у мобилизованных жителей Донецкой и Луганской областей. Это позволяет командованию оккупантов проводить финансовые махинации.

Напомним, женщина, которая первой получила паспорт РФ в Харьковской области, стала подозреваемой.

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