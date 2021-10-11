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У РФ вважають безглуздими контакти з Україною: "вони постійно змінюють позицію"

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Москва, Понеділок 11 жовтня 2021 08:19
У РФ вважають безглуздими контакти з Україною: "вони постійно змінюють позицію" Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вважає безглуздими контакти з керівництвом України. Українців в РФ назвали неосвіченими і необов'язковими людьми.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на статтю російського політика в статті журналу "Коммерсантъ".

За його словами, Зеленський "змушений нескінченно маневрувати між різними силами: радикальними націоналістами, мусульманською частиною населення, помірними аполітичними українцями, росіянами та представниками інших етносів". Медведєв вважає, що через це президенту України ніби-то важко.

Говорячи про відносини Москви і Києва, Медведєв вказує на шкідливість контактів з нинішніми керівниками України.

"Вони постійно змінюють позицію на догоду своїм заокеанським господарям і політичній кон'юнктурі. Так, в політиці можливі компроміси, іноді деякі відступи від сформованої лінії, але не в такій мірі, коли узгоджений підхід змінюється на діаметрально протилежний. А нам і нашим партнерам безперервно брешуть і йдуть від прийнятих рішень. А значить, і переговори з ними абсолютно безглузді", - заявив він.

Він запропонував дочекатися появи в Україні "здорового керівництва", яке націлене не на тотальну конфронтацію з Росією на межі війни.

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Володимир Зеленський Російська Федерація Дмитро Медведєв
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