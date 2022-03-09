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РФ сбросила три авиабомбы на село в Харьковской области: двое погибших, среди них ребенок

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Харьковская область, Среда 09 марта 2022 08:27
РФ сбросила три авиабомбы на село в Харьковской области: двое погибших, среди них ребенок Фото: РФ сбросила три авиабомбы на село в Харьковской области (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Российские вражеские войска совершили ночью авианалет на небольшое село Донец Харьковской области, сбросив по меньшей мере три авиабомбы. Погибли два человека, среди них 7-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Враг продолжает беспощадно наносить удары по жилому сектору и объектам критической инфраструктуры. Исходя из географии авиаударов, в опасности находятся все граждане, независимо живут ли они в большом мегаполисе, или в частном доме где-то в далеком селе. Понять логику вражеских бомбардировок невозможно", - говорится в сообщении.

Так, в результате очередного авианалета агрессор сбросил по меньшей мере 3 неуправляемых авиабомбы на небольшое село Донец Слобожанской общины.

Одна из них попала в фундамент двухэтажного частного дома на ул. Диденко. Дом разрушился мгновенно, 3 людям удалось самостоятельно выбраться из-под завалов, а еще 1 вытащили спасатели.

Спасатели нашли в завалах тела 2-х погибших людей, среди которых 7-летний ребенок.

В Харькове спасатели, волонтеры и коммунальщики работали над расчисткой завалов разрушенных жилых домов и административных зданий.

Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая артиллерийские боеприпасы, которые не разорвались.

Всего за сутки спасатели отреагировали на 18 вызовов о пожарах, разрушениях и других чрезвычайных происшествиях.

Между тем в Сумах в результате вчерашнего российского авианалета и бомбардировок города число жертв среди мирных граждан увеличилось до 22 человек, среди которых 3 детей.

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