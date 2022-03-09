Жертвами авиаудара по Сумам стали 22 человека, среди которых 3 детей из одной семьи
В Сумах в результате вчерашнего российского авианалета и бомбардировок города число жертв среди мирных граждан увеличилось до 22 человек, среди которых 3 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.
Три бомбы было сброшено оккупантами на жилой сектор за один вечер.
"Первое попадание - жилые дома в Сумах. Эта история по праву может назваться массовым убийством, ведь одна бомба унесла жизни 22 человек. Российские войска нанесли авиаудар по жилому сектору в Сумах", - рассказал он.
Бомба упала на частный дом по улице Роменской и полностью его уничтожила. В здании было 9 человек - все погибли.
Были до основания разрушены шесть домов, еще около двадцати - частично.
"Среди погибших 22 человек есть 3 ребенка. Сначала сообщали о двух, но сегодня спасатели извлекли из-под завалов тело мальчика. Все они - из одной семьи", - пишет Живицкий в своем Telegram.
Кроме того, были травмированы 8 человек, среди которых пятилетняя девочка.
Последствия российского авиаудара по жилым домам в Сумах (фото: t.me/Zhyvytskyy)
Вторая бомба российской авиации в ночь на 8 марта попала в жилой дом в селе Битица. В результате бомбежки один человек погиб, еще один травмирован.
Третью бомбу оккупанты сбросили на базу отдыха "Солнечная Поляна". К счастью, обошлось без жертв, но 4 человека получили ранения.
"Враг продолжает геноцид украинского народа, убивая мирных жителей!" - подчеркивает Живицкий.
Российские оккупанты бомбили жилой сектор в Сумах (фото: t.me/Zhyvytskyy)
Также сообщалось, что в Сумах во время авиаударов вместе с семьей погиб чемпион Украины по самбо - 16-летний Артем Прийменко.
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