В РФ самолет совершил аварийную посадку, пострадали более 40 человек

В Российской Федерации (РФ) загорелась стойка шасси при аварийной посадке Boeing, пострадали 42 людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что самолет авиакомпании Azur air, летевший из Камрани (Вьетнам), совершил жесткую посадку в аэропорту имени Германа Титова в Барнауле. На борту находился 331 человек.

По данным авиакомпании, при посадке загорелась правая стойка шасси.

По данным очевидцев, борт коснулся земли и снова взлетел. При посадке справа был огонь. Движок коснулся земли. При первой посадке. Самолет остановился на полосе. Из-за этого падения с надувного трапа привели к травмам.

Напомним, авиалайнер американской компании Hawaiian Airlines совершил аварийную посадку из-за задымления на борту, в результате чего пострадали семь человек. На борту самолета находились 184 пассажира и 7 членов экипажа. В результате аварийной посадки пострадали 7 человек, среди которых двое детей. Жизни пострадавшим ничего не угрожает.

Как сообщало РБК-Украина, в США небольшой легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом. После падения самолета возник пожар. В результате инцидента один человек погиб, один пострадал и еще один пропал без вести.