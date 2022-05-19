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РФ с самого утра обстреливает Северодонецк, уже 12 погибших и 40 раненых, - Гайдай

Фото: враг не прекращает обстреливать Северодонецк (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Оккупанты с самого утра начали хаотично расстреливать Северодонецк из тяжелого вооружения. Обстрелы продолжаются и сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, в основном - целенаправленные попадания именно по жилым домам. Данные по погибшим и пострадавшим еще уточняются, ведь обследовать территорию под обстрелами невозможно.

"Сейчас у нас 12 убитых и более 40 северодончан, которые получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь", - сообщил председатель ОВА.

Напомним, российские оккупационные войска обстреляли школу в Авдеевке фосфорными боеприпасами. Здание учебного заведения полностью уничтожено.

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