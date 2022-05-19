РФ з самого ранку обстрілює Сєвєродонецьк, уже 12 загиблих та 40 поранених, - Гайдай

Окупанти від самого ранку почали хаотично розстрілювати Сєвєродонецьк з важкого озброєння. Обстріли тривають і зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая .

За його словами, здебільшого - цілеспрямовані влучання саме по житловим будинкам. Дані щодо загиблих та постраждалих ще уточнюються, адже обстежити територію під обстрілами неможливо.

"Зараз маємо 12 вбитих та більше 40 сєвєродончан, які отримали поранення. Їм надають медичну допомогу", - повідомив голова ОВА.