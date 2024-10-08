РФ сама збила дрон "Охотник" і хотіла приховати це, випустивши ракету "Іскандер", - Forbes

За даними видання, росіяни відразу ж після падіння дрона випустили по тому місцю ракету "Іскандер". Це було зроблено для того, щоб знищити уламки. Як пише Forbes, є кілька причин, через які РФ хотіла б перешкодити Заходу вивчити частини безпілотника.

Зокрема, збиття С-70 "Охотник" може бути одним з найбільших провалів, коли-небудь пережитих російськими повітряно-космічними військами, якщо не гірше.

"Ці ракети дефіцитні й дорогі, і відволікання однієї з них від кампанії проти міст України свідчить, що це була високопріоритетна мета", - сказано в публікації.

Попри спроби росіян замести сліди, в Україні змогли забрати ключові компоненти безпілотника С-70 для аналізу. Зокрема, з уламків можна буде отримати інформацію. Ймовірно, ця інформація зведе нанівець можливості С-70 щодо забезпечення його скритності, і ці дрони стануть менш корисними.

Також, ймовірно, Захід зможе побачити причину роботи С-70 "Охотник", та отримати уявлення і про те, як перемогти Су-57.

Ще одним поясненням того, чому РФ хотіла знищити уламки свого дрону "Іскандером", є її бажання приховати власну брехню щодо досягнень у сфері малопомітності ("стелс"-технології - ред.).

"З огляду на російську культуру, цілком можливо, що навіть старші командири не знають про ці недоліки... Можливо, російське керівництво ось-ось дізнається, що їхній дорогий і розрекламований безпілотник-невидимка насправді зовсім не "стелс". І дізнаються вони це, прочитавши в ЗМІ", - додали в журналі.