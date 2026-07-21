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РФ рятує Москву від дефіциту бензину, жертвуючи іншими регіонами, - Reuters

18:30 21.07.2026 Вт
2 хв
Атаки по НПЗ змусили Кремль обирати, кого забезпечувати пальним насамперед
aimg Марія Науменко
Фото: Кремль (Getty Images)

Після ударів по нафтопереробних заводах Кремль зробив ставку на стабільне постачання пального до Москви, залишивши інші регіони РФ із дефіцитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел у галузі, для забезпечення Московського регіону Росія переорієнтувала поставки бензину з Уралу та Сибіру, збільшила імпорт із Білорусі, а також почала закуповувати бензин в Індії.

Один зі співрозмовників Reuters повідомив, що паливо до столиці, зокрема, надходить із нафтопереробного заводу в Ачинську Красноярського краю. За оцінками учасників ринку, додаткові поставки до Москви з інших регіонів становлять кілька сотень тисяч тонн.

Як паливна криза вдарила по регіонах РФ

Водночас паливна криза різною мірою відчувається в усіх 11 часових поясах Росії ще з травня, коли Україна активізувала удари по НПЗ, намагаючись послабити військовий потенціал РФ.

Джерела зазначають, що на початку липня виробництво бензину в Росії впало приблизно до 65% від середнього сезонного рівня споживання. Протягом кількох місяців внутрішнє виробництво не покривало попит.

Особливо складною ситуація стала після атаки на Московський нафтопереробний завод у середині червня. Тоді на автозаправках столиці виникли черги, а водії зіткнулися з нестачею пального.

Втім, уже до середини липня, за словами трейдерів і свідків, із якими поспілкувалося Reuters, постачання в Москві та Московській області вдалося стабілізувати. Бензин і дизельне паливо на АЗС стали доступними у достатніх обсягах.

У Московському регіоні проживають близько 22 мільйонів людей — понад шоста частина населення Росії. Як зазначає Reuters, ще з радянських часів саме столиця традиційно має пріоритет у забезпеченні товарами.

Натомість найскладніша ситуація склалася в окупованому Криму. Там запровадили нормування пального, скасували дитячі туристичні заходи та ввели низку обмежень у громадському житті, зокрема скоротили години роботи магазинів і кафе.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що економічні проблеми Росії вже вийшли далеко за межі дефіциту пального.

Аналітики пов'язують погіршення ситуації з рекордними військовими витратами, інфляцією, скороченням резервів і наслідками війни проти України.

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