РФ руйнує українські міста і села ударами: Генштаб про ситуацію на фронті

Ворожі обстріли

"Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Проходи, Грабовське, Велика Писарівка, Кучерівка, Бачівськ, Біла Береза, Покровка, Малушине, Заруцьке, Шалигіне, Лугівка Сумської області. Також авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по районах населених пунктів Великий Прикіл, Петрушівка, Проходи, Миропільське, Краснопілля, Новодмитрівка і Угроїди (теж Сумська область).

Ситуація на фронтах

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз атакували позиції Сил оборони в районі Загризового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу населених пунктів Надія, Твердохлібове, Новомихайлівка, Катеринівка, Нове та в напрямку Ольгівки. Дотепер тривають три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивали вісім штурмових дій російських загарбників. Ворог намагається прорватися в напрямку Предтечиного та західніше Андріївки.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили сім атак окупантів поблизу Дачного та Торецька.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 14 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Преображенка, Срібне та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 10 атаки противника, чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя та у напрямку Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів зазнав населений пункт Гуляйполе.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

На Харківському, Сіверському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 13 боєзіткнень, два з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 27 авіаційних ударів, скинувши 47 КАБ, та здійснив 306 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків - без особливих змін.

