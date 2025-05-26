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РФ розширює напрямки штурмів у Сумській області: у ДПСУ пояснили нову тактику

Понеділок 26 травня 2025 13:53
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РФ розширює напрямки штурмів у Сумській області: у ДПСУ пояснили нову тактику Фото: Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України (facebook.com)
Автор: Владислава Ткаченко

У Сумській області російські війська активізують спроби прориву оборони малими штурмовими групами.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі.

Як повідомив Демченко, противник розширює напрямки атак, зокрема в районах населених пунктів Володимирівка та Веселівка.

За його словами, найбільш активна штурмова діяльність спостерігалася в районі Басівки та Журавки.

Проте останніми днями окупанти намагаються охопити ширшу ділянку українського кордону.

Попри значні втрати, ворог продовжує засилати штурмові групи. Перед цим противник проводить артилерійську підготовку, застосовує дрони та авіацію, щоб послабити українські позиції перед штурмом.

"У першу чергу, щоб знищити позиції українських воїнів, і, власне, зменшити нашу обороноспроможність під час своїх штурмових дій", - сказав він.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що росія продовжує масовані атаки по всій лінії фронту. Генштаб повідомляє про понад 180 боєзіткнень за добу та оновив карту бойових дій.

Агресор завдав одного ракетного та 112 авіаударів, використавши 84 ракети та скинувши 189 керованих авіабомб. Також застосовано понад 3 тисячі дронів-камікадзе і майже 5 тисяч обстрілів українських позицій та мирних міст.

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