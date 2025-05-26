РФ розширює напрямки штурмів у Сумській області: у ДПСУ пояснили нову тактику

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі.

"У першу чергу, щоб знищити позиції українських воїнів, і, власне, зменшити нашу обороноспроможність під час своїх штурмових дій", - сказав він.

Попри значні втрати, ворог продовжує засилати штурмові групи. Перед цим противник проводить артилерійську підготовку, застосовує дрони та авіацію, щоб послабити українські позиції перед штурмом.

За його словами, найбільш активна штурмова діяльність спостерігалася в районі Басівки та Журавки.

Як повідомив Демченко, противник розширює напрямки атак, зокрема в районах населених пунктів Володимирівка та Веселівка.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що росія продовжує масовані атаки по всій лінії фронту. Генштаб повідомляє про понад 180 боєзіткнень за добу та оновив карту бойових дій.

Агресор завдав одного ракетного та 112 авіаударів, використавши 84 ракети та скинувши 189 керованих авіабомб. Також застосовано понад 3 тисячі дронів-камікадзе і майже 5 тисяч обстрілів українських позицій та мирних міст.

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