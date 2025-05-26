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РФ расширяет направления штурмов в Сумской области: в ГПСУ объяснили новую тактику

Понедельник 26 мая 2025 13:53
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РФ расширяет направления штурмов в Сумской области: в ГПСУ объяснили новую тактику Фото: Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины (facebook.com)
Автор: Владислава Ткаченко

В Сумской области российские войска активизируют попытки прорыва обороны малыми штурмовыми группами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире.

Как сообщил Демченко, противник расширяет направления атак, в частности в районах населенных пунктов Владимировка и Веселовка.

По его словам, наиболее активная штурмовая деятельность наблюдалась в районе Басовки и Журавки.

Однако в последние дни оккупанты пытаются охватить более широкий участок украинской границы.

Несмотря на значительные потери, враг продолжает засылать штурмовые группы. Перед этим противник проводит артиллерийскую подготовку, применяет дроны и авиацию, чтобы ослабить украинские позиции перед штурмом.

"В первую очередь, чтобы уничтожить позиции украинских воинов, и, собственно, уменьшить нашу обороноспособность во время своих штурмовых действий", - сказал он

Ситуация на фронте

Напомним, что россия продолжает массированные атаки по всей линии фронта. Генштаб сообщает о более 180 боестолкновений за сутки и обновил карту боевых действий.

Агрессор нанес один ракетный и 112 авиаударов, использовав 84 ракеты и сбросив 189 управляемых авиабомб. Также применены более 3 тысяч дронов-камикадзе и почти 5 тысяч обстрелов украинских позиций и мирных городов.

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Война в Украине Российская Федерация Сумская область
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