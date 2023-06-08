UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ розселяє цивільних із затоплених територій в місцях дислокації окупантів

Фото: РФ розселяє цивільних із затоплених територій в місцях дислокації окупантів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові розселяють людей, які евакуювались із затоплених населених пунктів Херсонської області, в місцях дислокації солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

"У населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях. Зокрема, людей, які евакуювались із затоплених населених пунктів, розселяють у пансіонатах та базах відпочинку, де вже розміщені військові підрозділи" , - пише пресслужба.

Як зазначив Генштаб, таким чином, ворог намагається убезпечитись, прикриваючись цивільним населення.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня, російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Вибух стався у машинній залі, де ворог попередньо розмістив підривний пристрій. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, операцію провела 205-а мотострілецька частина російської армії.

Внаслідок підриву ГЕС низка населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях пішли під воду.

Ситуація в Херсонській області

Найскладніша ситуація сьогодні спостерігається в Херсонській області. Станом на ранок 8 червня, в регіоні затоплено близько 600 квадратних метрів. Водночас лівий берег Дніпра, який поки що перебуває під окупацією, постраждав найбільше. Російські військові не намагаються допомогти цивільним евакуюватись.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонська областьГенштаб ВСУВійна в Україні