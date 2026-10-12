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У РФ розробляють нову модифікацію ракети "Кинджал": деталі від ГУР

09:38 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Костянтин Широкун
У РФ розробляють нову модифікацію ракети "Кинджал": деталі від ГУР Фото: у РФ розробляють нову модифікацію ракети "Кинджал" (Getty Images)
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У РФ працюють над новою модифікацією аеробалістичної ракети "Кинджал" з осколково-фугасною бойовою частиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ГУР МО України.

У ГУР МО України опублікували інтерактивну 3D-модель, інформацію про складові та підприємства кооперації російської аеробалістичної ракети 9-С-7760, більш відомої як Х-47М2 "Кинджал".

Зазначається, що "Кинджал" є одноступеневою твердопаливною ракетою з інтегрованою бойовою частиною. За складовими ракета на 90% уніфікована з балістичною 9М723 ОТРК "Іскандер-М".

До основних відмінностей "Кинджалу" належать наявність хвостового аеродинамічного обтічника, який відділяється після запуску двигуна, радіолокаційної головки самонаведення, яку у РФ називають "всепогодною", та станції активних перешкод, на додачу до системи відстрілу хибних цілей С-200.

Сьогодні "Кинджал" має два типи бойових частин – проникаючу фугасну у товстому металевому корпусі для пробиття перекриттів, бетонних та захищених конструкцій, та спеціальну ядерну. Наразі противник працює над модифікацією з осколково-фугасною бойовою частиною.

Такі зміни можуть бути безпосередньо пов’язані з проблемами з точністю наведення ракети, адже висока точність важливіша саме для проникаючої БЧ. Саме через це у 2026 році ворог значно зменшив обсяги держоборонзамовлення цих ракет, спрямувавши виробничі потужності, компонентну та сировинну базу на виробництво балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М".

Другою причиною такого розставлення пріоритетів є обмежений ресурс носіїв "Кинджалів" – винищувачів-перехоплювачів МиГ-31И та їх попередників МиГ-31К, які російський авіапром наразі не виготовляє.

Раніше повідомлялось, що Сили оборони України уразили три підприємства, що залучені до виробництва російських ракет. Це "Завод Іскра", "Єфремовський завод синтетичного каучуку" та "Воронежсинтезкаучук".

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МіГ-31К Вторгнення Росії до України Кинджал
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