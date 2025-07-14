ua en ru
Пн, 14 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У РФ розгортають "тиху" мобілізацію: МНС змушують охороняти військові об'єкти

Понеділок 14 липня 2025 10:52
UA EN RU
У РФ розгортають "тиху" мобілізацію: МНС змушують охороняти військові об'єкти Фото: Співробітників інституту МНС залучають до охорони об’єктів (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Воронежі працівників місцевого інституту МНС змушують чергувати біля військових об’єктів і підписувати контракти на службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Рух "АТЕШ" із посиланням на активістів ініціативи "Громадянська сила" заявив про масовий тиск на працівників Воронезького інституту МНС Росії.

Родичі співробітників повідомляють, що людей під різними приводами залучають до чергувань біля стратегічних військових та оборонних об’єктів, нібито для реагування на атаки безпілотників.

Крім того, багато кого змушують підписувати контракти на проходження військової служби - за словами очевидців, під психологічним тиском та прямими погрозами.

Фото: Співробітників інституту МНС залучають до охорони об’єктів (t.me/atesh_ua)

За словами активістів, ситуація викликає серйозне занепокоєння: співробітників фактично відправляють у зону бойових ризиків без належного захисту.

ППО у Воронезькій області залишається ослабленою, адже основні системи перекинуті до лінії фронту та в Московську область.

"АТЕШ" закликає працівників інституту не виконувати такі накази й у першу чергу дбати про власну безпеку, адже військові об’єкти РФ уже є законними цілями для Сил оборони України.

Мобілізація в РФ

Нагадаємо, що через нестачу добровольців для війни проти України російська влада вдається до нових схем.

Поліцейським платять премії за примус затриманих до підписання контрактів із Міноборони РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Росії
Новини
Росіяни вдарили по Сумах: частина міста залишилась без світла
Росіяни вдарили по Сумах: частина міста залишилась без світла
Аналітика
Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем