У РФ розгортають "тиху" мобілізацію: МНС змушують охороняти військові об'єкти

У Воронежі працівників місцевого інституту МНС змушують чергувати біля військових об’єктів і підписувати контракти на службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Рух "АТЕШ" із посиланням на активістів ініціативи "Громадянська сила" заявив про масовий тиск на працівників Воронезького інституту МНС Росії.

Родичі співробітників повідомляють, що людей під різними приводами залучають до чергувань біля стратегічних військових та оборонних об’єктів, нібито для реагування на атаки безпілотників.

Крім того, багато кого змушують підписувати контракти на проходження військової служби - за словами очевидців, під психологічним тиском та прямими погрозами.

Фото: Співробітників інституту МНС залучають до охорони об’єктів (t.me/atesh_ua)

За словами активістів, ситуація викликає серйозне занепокоєння: співробітників фактично відправляють у зону бойових ризиків без належного захисту.

ППО у Воронезькій області залишається ослабленою, адже основні системи перекинуті до лінії фронту та в Московську область.

"АТЕШ" закликає працівників інституту не виконувати такі накази й у першу чергу дбати про власну безпеку, адже військові об’єкти РФ уже є законними цілями для Сил оборони України.