ua en ru
Пн, 14 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В РФ разворачивают "тихую" мобилизацию: МЧС заставляют охранять военные объекты

Понедельник 14 июля 2025 10:52
UA EN RU
В РФ разворачивают "тихую" мобилизацию: МЧС заставляют охранять военные объекты Фото: Сотрудников института МЧС привлекают к охране объектов (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Воронеже работников местного института МЧС заставляют дежурить возле военных объектов и подписывать контракты на службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Движение АТЭШ со ссылкой на активистов инициативы "Гражданская сила" заявило о массовом давлении на сотрудников Воронежского института МЧС России.

Родственники сотрудников сообщают, что людей под разными предлогами привлекают к дежурствам возле стратегических военных и оборонных объектов, якобы для реагирования на атаки беспилотников.

Кроме того, многих заставляют подписывать контракты на прохождение военной службы - по словам очевидцев, под психологическим давлением и прямыми угрозами.

Фото: Сотрудников института МЧС привлекают к охране объектов (t.me/atesh_ua)

По словам активистов, ситуация вызывает серьезное беспокойство: сотрудников фактически отправляют в зону боевых рисков без надлежащей защиты.

ПВО в Воронежской области остается ослабленной, ведь основные системы переброшены к линии фронта и в Московскую область.

АТЕШ призывает работников института не выполнять такие приказы и в первую очередь заботиться о собственной безопасности, ведь военные объекты РФ уже являются законными целями для Сил обороны Украины.

Мобилизация в РФ

Напомним, что из-за недостатка добровольцев для войны против Украины российские власти прибегают к новым схемам.

Полицейским платят премии за принуждение задержанных к подписанию контрактов с Минобороны РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в России
Новости
Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света
Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом