В РФ разворачивают "тихую" мобилизацию: МЧС заставляют охранять военные объекты

В Воронеже работников местного института МЧС заставляют дежурить возле военных объектов и подписывать контракты на службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Движение АТЭШ со ссылкой на активистов инициативы "Гражданская сила" заявило о массовом давлении на сотрудников Воронежского института МЧС России.

Родственники сотрудников сообщают, что людей под разными предлогами привлекают к дежурствам возле стратегических военных и оборонных объектов, якобы для реагирования на атаки беспилотников.

Кроме того, многих заставляют подписывать контракты на прохождение военной службы - по словам очевидцев, под психологическим давлением и прямыми угрозами.

Фото: Сотрудников института МЧС привлекают к охране объектов (t.me/atesh_ua)

По словам активистов, ситуация вызывает серьезное беспокойство: сотрудников фактически отправляют в зону боевых рисков без надлежащей защиты.

ПВО в Воронежской области остается ослабленной, ведь основные системы переброшены к линии фронта и в Московскую область.

АТЕШ призывает работников института не выполнять такие приказы и в первую очередь заботиться о собственной безопасности, ведь военные объекты РФ уже являются законными целями для Сил обороны Украины.