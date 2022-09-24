РФ розглядає мобілізацію мешканців окупованих територій Грузії, - ЗМІ
Ілюстративне фото: РФ розглядає мобілізацію мешканців окупованих територій Грузії (Getty Images)
Влада Росії обговорює можливість мобілізації на війну проти України мешканців Абхазії та Південної Осетії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву неназваного джерела у коментарі "Медузі".
За його словами, всього в Абхазії та Південній Осетії можуть закликати та відправити до України кілька тисяч людей.
Зазначимо, що Абхазія та Південна Осетія - територія Грузії, яка була окупована російськими солдатами у 2008 році.
Нагадаємо, ще у березні 2022 року Генштаб ЗСУ доповідав, що Росія проводить приховану мобілізацію на території Південної Осетії з метою відправлення на війну проти України.
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