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РФ рассматривает мобилизацию жителей оккупированных территорий Грузии, - СМИ

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Москва, Суббота 24 сентября 2022 23:06
РФ рассматривает мобилизацию жителей оккупированных территорий Грузии, - СМИ Иллюстративное фото: РФ рассматривает мобилизацию жителей оккупированных территорий Грузии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти России обсуждают возможность мобилизации на войну против Украины жителей Абхазии и Южной Осетии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление неназванного источника в комментарии "Медузе".

По его словам, всего в Абхазии и Южной Осетии могут призвать и отправить в Украину несколько тысяч человек.

Отметим, что Абхазия и Южная Осетия - территория Грузии, которая была оккупирована российскими солдатами в 2008 году.

Напомним, еще в марте 2022 года Генштаб ВСУ докладывал, что Россия проводит скрытую мобилизацию на территории Южной Осетии с целью отправки на войну против Украины.

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Российская Федерация Южная Осетия Абхазия Мобилизация в России
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