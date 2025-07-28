РФ розганяє пропаганду про мітинги в Україні: ЦПД попереджає про інформаційні атаки
ЦПД оприлюднили прогноз щодо ключових інформаційних загроз, які можуть бути реалізовані РФ проти України в інформаційному просторі впродовж першої половини серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Серед основних ризиків - масштабне використання теми мітингів в Україні, маніпуляції довкола ситуації на фронті, перебіг переговорів у Стамбулі, ефективності ППО та проблем на тимчасово окупованих територіях.
Мітинги як інструмент ІПсО
Центр очікує, що російські пропагандисти активніше використовуватимуть тему мирних акцій в Україні, зокрема подаючи їх як "заклики до капітуляції" або "повалення влади".
Основна мета - сформувати хибне враження про суспільний розкол та вплинути на західну аудиторію.
Дезінформація про ситуацію на фронті
РФ, ймовірно, продовжить поширювати перебільшені або фейкові повідомлення про "стрімке просування" своїх військ у напрямку Дніпра та інших міст.
Зокрема очікується розповсюдження фальшивих "зливів" нібито від представників ЗСУ чи місцевої влади.
Маніпуляції на тлі переговорів у Стамбулі
За даними Центру, Кремль спробує дискредитувати українську делегацію, звинувачуючи її у затягуванні процесу.
Окрему увагу приділять наративам щодо ініціативи зустрічі лідерів держав, подаючи її як "формальність без сенсу".
На тлі Дня Повітряних Сил України 3 серпня РФ може спробувати посіяти сумніви в ефективності української ППО.
Також очікується масштабна інформаційна кампанія до річниці бойових дій у Курській області, де РФ намагатиметься героїзувати свої війська та подати Україну як агресора.
Інші загрози
- Тема обміну полоненими: роспропаганда готуватиме вкиди про нібито "переслідування" звільнених військових.
- Мобілізація: очікується поширення фейків про «жорсткі методи» та заклики до спротиву.
- Аграрна сфера: можуть поширюватися маніпуляції про "катастрофічний врожай" і сарану.
- Водна криза на ТОТ: РФ намагатиметься перекласти відповідальність на Україну.
- Взаємини з сусідами: прогнозуються спроби спровокувати міжетнічну ворожнечу.
- Активність з боку Білорусі: на тлі річниці протестів очікується антиукраїнська риторика та демонстрація військових навчань.
Центр попереджає, що мета більшості таких кампаній - деморалізація українського суспільства, підрив довіри до державних інституцій, зниження підтримки України за кордоном.
Нагадаємо, керівник ЦПД Андрій Коваленко попереджав українців про нові російські інформаційні атаки. Він зазначав, що росіяни продовжать тероризувати Україні роями дронів і паралельно просуватимуть дві інформаційні кампанії.
Одна з них буде спрямована на міжнародну аудиторію, інша - на внутрішню українську аудиторію.
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