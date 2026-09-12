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Лавров відкинув зупинку війни для переговорів з Україною

17:18 12.09.2026 Сб
1 хв
Запрошення Зеленського до Москви в Кремлі назвали "жестом доброї волі"
aimg Валерія Абабіна
Фото: Глава МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)

Росія не зупинятиме бойові дії проти України на час можливих переговорів. Про таку позицію заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Росія не робитиме паузу у бойових діях проти України на час мирного процесу. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Ми, як і раніше, готові до переговорів, але на період переговорів спеціальну військову операцію зупиняти не будемо", - сказав він журналістам на саміті БРІКС у Нью-Делі.

Окремо Лавров назвав запрошення Володимира Зеленського приїхати до Москви "величезним жестом доброї волі" з боку Росії.

Нагадаємо, раніше Зеленський фактично запропонував главі Кремля провести особисту зустріч саме під час саміту "Групи двадцяти" у грудні 2026 року. Проте за словами Ушакова, можливість поїздки Путіна на саміт G20 у Маямі ще навіть не обговорювалася.

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