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Лавров отверг остановку войны для переговоров с Украиной

17:18 12.09.2026 Сб
1 мин
Приглашение Зеленского в Москву в Кремле назвали "жестом доброй воли"
aimg Валерия Абабина
Фото: Глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)

Россия не будет останавливать боевые действия против Украины во время возможных переговоров. Про такую позицию заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

Россия не будет делать паузу в боевых действиях против Украины во время мирного процесса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы по-прежнему готовы к переговорам, но на период переговоров специальную военную операцию останавливать не будем", - сказал он журналистам на саммите БРИКС в Нью-Дели.

Отдельно Лавров назвал приглашение Владимира Зеленского приехать в Москву "огромным жестом доброй воли" со стороны России.

Напомним, ранее Зеленский фактически предложил главе Кремля провести личную встречу именно во время саммита "Группы двадцати" в декабре 2026 года. Однако, по словам Ушакова, возможность поездки Путина на саммит G20 в Майами еще даже не обсуждалась.

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