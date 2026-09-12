Лавров отверг остановку войны для переговоров с Украиной

Россия не будет останавливать боевые действия против Украины во время возможных переговоров. Про такую позицию заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .
Россия не будет делать паузу в боевых действиях против Украины во время мирного процесса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы по-прежнему готовы к переговорам, но на период переговоров специальную военную операцию останавливать не будем", - сказал он журналистам на саммите БРИКС в Нью-Дели.
Отдельно Лавров назвал приглашение Владимира Зеленского приехать в Москву "огромным жестом доброй воли" со стороны России.
Напомним, ранее Зеленский фактически предложил главе Кремля провести личную встречу именно во время саммита "Группы двадцати" в декабре 2026 года. Однако, по словам Ушакова, возможность поездки Путина на саммит G20 в Майами еще даже не обсуждалась.