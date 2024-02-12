UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прем'єр Румунії вважає, що Росія не буде атакувати його країну

Фото: прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія не здійснювала жодних навмисних атак на Румунію і не робитиме цього в майбутньому.

Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Заява глави уряду Румунії прозвучала після того, як жителі прикордонної з Україною Тулчі отримали три попередження RO-ALERT про ймовірність появи літаючих об'єктів. Їм було рекомендовано вжити необхідних заходів захисту і за необхідності сховатися. 

"Росія не розпочинала жодної навмисної агресії проти Румунії, і я з упевненістю стверджую, що не буде, оскільки для цього немає підстав", - сказав Чолаку.

При цьому він наголосив на важливості поширення попереджень, щоб громадяни були в курсі подій.

"Це форма поваги, яку держава повинна виявляти до свого населення, забезпечуючи його інформування, незважаючи на будь-які незручності, які це може заподіяти", - сказав прем'єр.

Міністерство оборони Румунії підтвердило, що система радіолокаційного спостереження армії не зафіксувала "жодних несанкціонованих вторгнень" у повітряний простір країни, і не було повідомлень про випадкові падіння уламків безпілотників.

Румунія піднімала F-16 через нічні удари Росії

Румунія піднімала в повітря винищувачі F-16 під час масованої атаки Росії на Україну в ніч на 10 лютого. 

З військово-повітряної бази Фетешті піднімали літаки F-16 Військово-повітряних сил Туреччини "для виконання пошукових місій у національному повітряному просторі в цій ситуації".

Масована атака на Україну

У ніч на 10 лютого росіяни запустили проти України 31 ударний дрон типу Shahed-136/131 з території тимчасово окупованого Криму та РФ. Основними напрямками удару були Одеська та Харківська область.

Під час бойової роботи захисникам вдалося знищити 23 ворожі дрони в межах Одеської та Харківської областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяРумуніяВійна Росії проти України