Прем'єр Румунії вважає, що Росія не буде атакувати його країну

Заява глави уряду Румунії прозвучала після того, як жителі прикордонної з Україною Тулчі отримали три попередження RO-ALERT про ймовірність появи літаючих об'єктів. Їм було рекомендовано вжити необхідних заходів захисту і за необхідності сховатися.

"Росія не розпочинала жодної навмисної агресії проти Румунії, і я з упевненістю стверджую, що не буде, оскільки для цього немає підстав", - сказав Чолаку.

При цьому він наголосив на важливості поширення попереджень, щоб громадяни були в курсі подій.

"Це форма поваги, яку держава повинна виявляти до свого населення, забезпечуючи його інформування, незважаючи на будь-які незручності, які це може заподіяти", - сказав прем'єр.

Міністерство оборони Румунії підтвердило, що система радіолокаційного спостереження армії не зафіксувала "жодних несанкціонованих вторгнень" у повітряний простір країни, і не було повідомлень про випадкові падіння уламків безпілотників.

Румунія піднімала F-16 через нічні удари Росії

Румунія піднімала в повітря винищувачі F-16 під час масованої атаки Росії на Україну в ніч на 10 лютого.

З військово-повітряної бази Фетешті піднімали літаки F-16 Військово-повітряних сил Туреччини "для виконання пошукових місій у національному повітряному просторі в цій ситуації".

Масована атака на Україну

У ніч на 10 лютого росіяни запустили проти України 31 ударний дрон типу Shahed-136/131 з території тимчасово окупованого Криму та РФ. Основними напрямками удару були Одеська та Харківська область.

Під час бойової роботи захисникам вдалося знищити 23 ворожі дрони в межах Одеської та Харківської областей.

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