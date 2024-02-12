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Премьер Румынии считает, что Россия не будет атаковать его страну

Фото: премьер-министр Румынии Марчел Чолаку (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия не совершала никаких преднамеренных атак на Румынию и не будет делать этого в будущем.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Заявление главы правительства Румынии прозвучало после того, как жители приграничной с Украиной Тулчи получили три предупреждения RO-ALERT о вероятности появления летающих объектов. Им было рекомендовано принять необходимые меры защиты и при необходимости укрыться. 

"Россия не начинала никакой преднамеренной агрессии против Румынии, и я с уверенностью утверждаю, что не будет, так как для этого нет оснований", - сказал Чолаку.

При этом он подчеркнул важность распространения предупреждений, чтобы граждане были в курсе событий.

"Это форма уважения, которое государство должно проявлять к своему населению, обеспечивая его информирование, несмотря на любые неудобства, которые это может причинить", - сказал премьер.

Министерство обороны Румынии подтвердило, что система радиолокационного наблюдения армии не зафиксировала "никаких несанкционированных вторжений" в воздушное пространство страны, и не было сообщений о случайных падениях обломков беспилотников.

Румыния поднимала F-16 из-за ночных ударов России

Румыния поднимала в воздух истребители F-16 во время массированной атаки России на Украину в ночь на 10 февраля. 

С военно-воздушной базы Фетешти поднимали самолеты F-16 Военно-воздушных сил Турции "для выполнения поисковых миссий в национальном воздушном пространстве в этой ситуации".

Массированная атака на Украину

В ночь на 10 февраля россияне запустили против Украины 31 ударный дрон типа Shahed-136/131 с территории временно оккупированного Крыма и РФ. Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская область.

Во время боевой работы защитникам удалось уничтожить 23 вражеских дрона в пределах Одесской и Харьковской областей.

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