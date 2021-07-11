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В РФ резко ответили Франции на слова о непризнании российской COVID-вакцины

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Москва, Воскресенье 11 июля 2021 14:14
В РФ резко ответили Франции на слова о непризнании российской COVID-вакцины Фото: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве иностранных дел России ответили Франции на заявление о непризнании российской и китайской вакцин от коронавируса. В РФ заявили, что не МИД Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

По ее словами, такие заявления "возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации".

"Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя", - сказала Захарова.

Также ранее в Министерстве иностранных дел Китая ответили на заявление Франции о непризнании COVID-вакцин производства России и КНР. В ведомстве выступили против политизации вакцин.

Напомним, во Франции призывают отказаться от российской и китайской вакцин. В Министерстве иностранных дел призывают граждат доверять только проверенным вакцинам.

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Франция Вакцина Российская Федерация
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