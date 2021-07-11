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У РФ різко відповіли Франції на слова про невизнання російської COVID-вакцини

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Москва, Неділя 11 липня 2021 14:14
У РФ різко відповіли Франції на слова про невизнання російської COVID-вакцини Фото: офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві закордонних справ Росії відповіли Франції на заяву про невизнання російської і китайської вакцин від коронавірусу. У РФ заявили, що не МЗС Франції диктувати країнам і народам, якими вакцинами щепитися.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

За її словами, такі заяви "відроджують в Європі дух неонацистської сегрегації".

"Ми засуджуємо Францію за подібні дискримінаційні висловлювання її високопоставленого представника", - сказала Захарова.

Також раніше в Міністерстві закордонних справ Китаю відповіли на заяву Франції про невизнання COVID-вакцин виробництва Росії і КНР. У відомстві виступили проти політизації вакцин.

Нагадаємо, у Франції закликають відмовитися від російської та китайської вакцин. У Міністерстві закордонних справ закликають громадян довіряти тільки перевіреним вакцинам.

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Франція Вакцина Російська Федерація
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