Советники лидеров нормандского формата провели встречу, - Кулеба
Вчера состоялась встреча советников лидеров нормандского формата. Это была видеоконференция.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на брифинге.
По его словам, подготовка встречи министров иностранных дел стран нормандского формата продолжается.
"Сейчас мы пытаемся согласовать, наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать дату. Надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие", - сообщил Кулеба.
Также, по словам министра, 8 сентября состоялась встреча советников лидеров нормандского формата.
"Вчера состоялась видеоконференция советников лидеров нормандского формата. Определенное движение на нормандском треке возобновилось после завершения лета", - сообщил он.
Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про Комісію стратегічного партнерства України і США та інші актуальні питання зовнішньої політики УкраїниPosted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Thursday, September 9, 2021