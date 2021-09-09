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Советники лидеров нормандского формата провели встречу, - Кулеба

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Киев, Четверг 09 сентября 2021 11:33
Советники лидеров нормандского формата провели встречу, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Вчера состоялась встреча советников лидеров нормандского формата. Это была видеоконференция.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на брифинге.

По его словам, подготовка встречи министров иностранных дел стран нормандского формата продолжается.

"Сейчас мы пытаемся согласовать, наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать дату. Надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие", - сообщил Кулеба.

Также, по словам министра, 8 сентября состоялась встреча советников лидеров нормандского формата.

"Вчера состоялась видеоконференция советников лидеров нормандского формата. Определенное движение на нормандском треке возобновилось после завершения лета", - сообщил он.

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про Комісію стратегічного партнерства України і США та інші актуальні питання зовнішньої політики України

Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Thursday, September 9, 2021

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