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У РФ різко відреагували на заяву України про нормандський формат

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Москва, Четвер 09 вересня 2021 14:28
У РФ різко відреагували на заяву України про нормандський формат Фото: голова МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

У РФ різко відреагували на заяву України про нормандський формат. Голова МЗС Росії Сергій Лавров назвав заяви Києва "проявами шизофренічності".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра на брифінгу.

За його словами, зустрічі заради зустрічей не потрібні. Лавров каже, що з цим згодні і Німеччина, і Франція.

"Нормандський формат повинен виконувати роботу, яку йому доручено лідерами формату, це означає створення умов для виконання мінських домовленостей. Українська сторона закликає якомога швидше зустрітися, паралельно заявляючи, що не виконуватиме мінські домовленості. У цій ситуації, коли таке роздвоєння свідомості... Шизофренія виходить", - заявив він.

Нагадаємо, голова МЗС повідомив, що вчора відбулась зустріч радників лідерів нормандського формату.

За його словами, підготовка зустрічі міністрів закордонних справ країн нормандського формату триває.

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