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РФ развернула мощную информационную войну против Украины, - Данилов

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Российская Федерация развернула мощную информационную спецоперацию против Украины и ее военно-политического руководства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова на сайте СНБО.

По его словам, одной из целей этой информационной кампании является президент Владимир Зеленский. А один из нарративов, который продвигает российская пропаганда за рубежом - якобы мир устал от войны в Украине.

"Это не соответствует действительности. Весь цивилизованный мир поддерживает нас в нашем единстве и целостности", - отметил Данилов.

Напомним, ранее секретарь СНБО заявил, что нынешнюю войну в Украине нельзя "замораживать", поскольку Россия все равно рано или поздно решится на захват украинских территорий.

До этого Данилов говорил, что украинские власти готовились к масштабному российскому вторжению с 2019 года.

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СНБОРоссийская ФедерацияАлексей Данилов