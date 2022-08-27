РФ развернула мощную информационную войну против Украины, - Данилов

Российская Федерация развернула мощную информационную спецоперацию против Украины и ее военно-политического руководства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова на сайте СНБО.

По его словам, одной из целей этой информационной кампании является президент Владимир Зеленский. А один из нарративов, который продвигает российская пропаганда за рубежом - якобы мир устал от войны в Украине. "Это не соответствует действительности. Весь цивилизованный мир поддерживает нас в нашем единстве и целостности", - отметил Данилов.