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РФ разрушает агросектор Украины, чтобы вызвать продовольственный кризис в мире, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и ее войска разрушают украинский аграрный сектор. В частности, чтобы спровоцировать продовольственный кризис не только в Украине, но и в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского перед парламентом Нидерландов.

"Представьте, российские войска целенаправленно разрушают наш аграрный сектор. Они проходят поля, подрывают аграрную технику. Они делают все, чтобы уничтожить наш аграрный потенциал и спровоцировать продовольственный кризис не только в Украине, но и в мире. И все это они делают в стране, которая могла стать одним из самых мощных аграрных центров Европы и мира", - заявил президент.

Война России против Украины идет 36-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВойска РФ