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РФ руйнує агросектор України, щоб викликати продовольчу кризу у світі, - Зеленський

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Київ, Четвер 31 березня 2022 13:30
РФ руйнує агросектор України, щоб викликати продовольчу кризу у світі, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія та її війська руйнують український аграрний сектор. Зокрема, щоб спровокувати продовольчу кризу не тільки в Україні, а й у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського перед парламентом Нідерландів.

"Уявіть, російські війська цілеспрямовано руйнують наш аграрний сектор. Вони проходять поля, підривають аграрну техніку. Вони роблять все, щоб знищити наш аграрний потенціал і спровокувати продовольчу кризу не тільки в Україні, а й у світі. І все це вони роблять в країні, яка могла стати одним з найпотужніших аграрних центрів Європи і світу", - заявив президент.

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