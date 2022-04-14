Война в Украине может привести к нищете и голоду до 1,7 млрд человек, - ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил подробную аналитическую записку касательно кризиса в области продовольствия, который может быть вызван войной в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN .

Согласно аналитической записке, Украина и Россия обеспечивают 30 процентов мирового производства пшеницы и ячменя, одну пятую часть производства кукурузы и более половины производства подсолнечного масла. Поставки всех этих товаров по всему миру продолжают прерываться. По оценкам ООН, война в Украине может привести к бедности, нищете и голоду до 1,7 миллиарда человек — более пятой части человечества.

Генеральный секретарь ООН призвал международные финансовые учреждения выделить финансирование для наиболее уязвимых стран, помочь правительствам развивающихся стран инвестировать в усиление социальной защиты, а также работать над реформированием глобальной финансовой системы, чтобы уменьшить неравенство.