РФ расценила полеты самолетов США над Украиной как отработку ракетных ударов

Российская Федерация расценила полеты военных самолетов США над Украиной как отработку ракетных ударов по своим объектам. Москва считает данную разведывательную операцию беспрецедентной.

Об этом на брифинге заявил главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, передает ТАСС.

По его словам, полеты иностранной боевой авиации над Украиной не способствуют разрядке напряженности в регионе. А операция самолетов-разведчиков НАТО 4 сентября была беспрецедентной.

"Действия стратегических бомбардировщиков американцы и англичане обеспечивали проведением беспрецедентной разведывательной операции над акваторией Черного моря", - сказал Суровикин.

Он уточнил, что украинские истребители Су-27 и МиГ-29 взаимодействовали с американскими бомбардировщиками В-52Н. В воздухе одновременно находились пять самолетов-разведчиков и один стратегический беспилотник, которые вели разведку территории России на глубину до 600 км.

Суровикин добавил, что бомбардировщики приближались к границе России на 30 километров. И российские военные считают, что таким образом якобы отрабатывались удары крылатыми ракетами по объектам Южного военного округа.

Напомним, на прошлой неделе бомбардировщики США появились в воздушном пространстве Украины впервые за 26 лет. Командование американских Военно-воздушных сил заявило, что это были учения по интеграции с украинскими истребителями.

Украинская сторона также отметила, что Россия поднимала на перехват сразу восемь истребителей и привела в боевую готовность средства ПВО.